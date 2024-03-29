Bakan Yerlikaya: “İnterpol kırmızı bülteniyle aranan 2 suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı” | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İnterpol kırmızı bülteniyle “Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve “Dolandırıcılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov’un İstanbul’da düzenlenen ‘Mahzen-23’ Operasyonuyla yakalandığını açıkladı.
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