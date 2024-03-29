Bakan Yerlikaya: “İnterpol kırmızı bülteniyle aranan 2 suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı” | Video 29.03.2024 | 08:32 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İnterpol kırmızı bülteniyle “Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve “Dolandırıcılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov’un İstanbul’da düzenlenen ‘Mahzen-23’ Operasyonuyla yakalandığını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "MAHZEN-23" Operasyonu sonucu İnterpol kırmızı bülteniyle "Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık" suçundan aranan Talgat Baisaov ve "Dolandırıcılık" suçundan aranan Maxat Rakhishov'un yakalandığını duyurdu.