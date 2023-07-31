Balıkesir'de indikleri kuyuda gazdan zehirlenen 2 işçi hayatını kaybetti | Video

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (BASKİ) Ovaköy'de bulunan istasyonunda rutin kontrol ve temizlik sırasında kuyuya inen 2 personel, zehirlenerek hayatını kaybetti.