Basın toplantısına damga vuran an! Türk Hava Yolları her yerde... | Video

Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhely ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın düzenlediği basın toplantısı esnasında arkadan Türk Hava Yolları'na ait bir uçağın geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Uçağın geçtiği an toplantıyı anlatan spiker "Turkish Airlines" ifadesini kullanırken, sosyal medyada "Ne reklam yapmışsın ama Turkish Airlines" yorumları yapıldı.