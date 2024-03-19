Başkan Erdoğan açıkladı: Bayram tatili 9 gün
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da şoför esnafı ile iftarda bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklama sırasında Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu.
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