Video Haber Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'nde bayram namazını kıldı | Video
Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'nde bayram namazını kıldı | Video

Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'nde bayram namazını kıldı | Video

21.04.2023 | 08:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde bayram namazını kıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Varank, Ulu Camii’nde bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu | Video 08:38
Bakan Varank, Ulu Camii'nde bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu | Video 21.04.2023 | 09:05
Başkan Erdoğan, Bakan Soylu’nun telefonundan askerlerin bayramını kutladı | Video 02:09
Başkan Erdoğan, Bakan Soylu'nun telefonundan askerlerin bayramını kutladı | Video 21.04.2023 | 09:05
Bakan Akar ve Numan Kurtulmuş Hatay’da bayram namazında depremzelerle buluştu | Video 03:54
Bakan Akar ve Numan Kurtulmuş Hatay’da bayram namazında depremzelerle buluştu | Video 21.04.2023 | 08:45
Başkan Erdoğan’dan bayram namazı çıkışı açıklamalar | Video 09:05
Başkan Erdoğan'dan bayram namazı çıkışı açıklamalar | Video 21.04.2023 | 08:49
Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii’nde bayram namazını kıldı | Video 00:19
Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'nde bayram namazını kıldı | Video 21.04.2023 | 08:34
MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti | Video 06:01
MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti | Video 21.04.2023 | 08:33
Son dakika: Filyos’tan doğal gaz müjdesi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 27:11
Son dakika: Filyos'tan doğal gaz müjdesi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 20.04.2023 | 22:07
Başkan Erdoğan’dan bedava doğal gaz müjdesi | Video 03:15
Başkan Erdoğan’dan bedava doğal gaz müjdesi | Video 20.04.2023 | 21:28
Son dakika: Karadeniz gazı devreye alınıyor! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den önemli açıklamalar | Video 09:36
Son dakika: Karadeniz gazı devreye alınıyor! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar | Video 20.04.2023 | 21:04
Yumurta büyüklüğünde yağan dolu taneleri şaşkına çevirdi | Video 01:23
Yumurta büyüklüğünde yağan dolu taneleri şaşkına çevirdi | Video 20.04.2023 | 20:58
Deprem bölgesini fırtına vurdu: 1 ölü, 48 yaralı | Video 00:25
Deprem bölgesini fırtına vurdu: 1 ölü, 48 yaralı | Video 20.04.2023 | 19:28
AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! İşte yakalanan saldırganın ilk görüntüleri | Video 01:27
AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! İşte yakalanan saldırganın ilk görüntüleri | Video 20.04.2023 | 19:09
Silivri’de dolu yağışı | Video 01:13
Silivri'de dolu yağışı | Video 20.04.2023 | 18:55
Kızıldağ Geçidi’nde kar yağışı | Video 00:24
Kızıldağ Geçidi'nde kar yağışı | Video 20.04.2023 | 18:46
Polis hem havadan, hem karadan denetliyor | Video 01:30
Polis hem havadan, hem karadan denetliyor | Video 20.04.2023 | 18:32
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram trafiği akıcı seyrediyor | Video 01:16
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram trafiği akıcı seyrediyor | Video 20.04.2023 | 18:18
Son dakika: AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar | Video 04:32
Son dakika: AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video 20.04.2023 | 18:04
Diyarbakır’da sağanak yağış sonrası dolu etkisini gösterdi | Video 03:07
Diyarbakır’da sağanak yağış sonrası dolu etkisini gösterdi | Video 20.04.2023 | 17:52
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç: Ülkemizin huzurunu güvenliğini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz | Video 13:25
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç: "Ülkemizin huzurunu güvenliğini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" | Video 20.04.2023 | 17:48
SON DAKİKA! AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! İşte ilk görüntüler | Video 00:44
SON DAKİKA! AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! İşte ilk görüntüler | Video 20.04.2023 | 17:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA