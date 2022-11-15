Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi öncesi Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo tarafından karşılandı.
Resmî karşılama töreni sonrasında liderler, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti. Başkan Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda liderlerle ayaküstü sohbet etti.