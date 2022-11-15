Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi öncesi Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo tarafından karşılandı.

G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski'ye gelen Başkan Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmî karşılama törenine katıldı. Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Başkan Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.Resmî karşılama töreni sonrasında liderler, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti. Başkan Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda liderlerle ayaküstü sohbet etti.