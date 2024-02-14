Başkan Erdoğan için Kahire'de resmi tören | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aranın ardından resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirliklerinden Mısır'a gitti. Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı. Daha sonra İttihadiye Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.