Video Haber Başkan Erdoğan: "İHA'larla da alay ediyordunuz, şimdi siparişleri yetiştiremiyoruz" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "İHA'larla da alay ediyordunuz, şimdi siparişleri yetiştiremiyoruz" | Video

02.06.2022 | 15:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan: İHA’larla da alay ediyordunuz, şimdi siparişleri yetiştiremiyoruz | Video 35:57
Başkan Erdoğan: "İHA'larla da alay ediyordunuz, şimdi siparişleri yetiştiremiyoruz" | Video 02.06.2022 | 15:29
Engin Ardıç | Yol alamıyorlar 03:24
Engin Ardıç | Yol alamıyorlar 02.06.2022 | 15:29
Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan ’Dünya Ortak Evimiz’ kitabının tanıtımı yapıldı | Video 03:14
Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan 'Dünya Ortak Evimiz' kitabının tanıtımı yapıldı | Video 02.06.2022 | 14:39
Son dakika: Terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi 02:15
Son dakika: Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi 02.06.2022 | 14:06
Taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:50
Taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi | Video 02.06.2022 | 11:22
Son Dakika | MSB açıkladı: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:41
Son Dakika | MSB açıkladı: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi | Video 02.06.2022 | 10:20
İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticisi, İYİ Partili başkanın kafeteryasını bastı! O anlar kamerada | Video 00:27
İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticisi, İYİ Partili başkanın kafeteryasını bastı! O anlar kamerada | Video 02.06.2022 | 09:51
Teröristler yine sivilleri hedef aldı! Tel Abyad’a roketatarlı saldırı... | Video 01:50
Teröristler yine sivilleri hedef aldı! Tel Abyad'a roketatarlı saldırı... | Video 02.06.2022 | 00:47
SABAH gündeme getirmişti: Başkan Erdoğan ‘Babamızı kurtarın’ çağrısına cevapsız kalmadı! | Video 00:24
SABAH gündeme getirmişti: Başkan Erdoğan ‘Babamızı kurtarın’ çağrısına cevapsız kalmadı! | Video 02.06.2022 | 00:40
CHP’den Başkan Erdoğan’ın 10 sorusuna çelişkili yanıtlar! Engin Özkoç Kılıçdaroğlu ile ters düştü | Video 06:57
CHP'den Başkan Erdoğan'ın 10 sorusuna çelişkili yanıtlar! Engin Özkoç Kılıçdaroğlu ile ters düştü | Video 01.06.2022 | 23:52
CHP’den Başkan Erdoğan’ın 10 sorusuna çelişkili yanıtlar! Engin Özkoç Kılıçdaroğlu ile ters düştü | Video 07:10
CHP'den Başkan Erdoğan'ın 10 sorusuna çelişkili yanıtlar! Engin Özkoç Kılıçdaroğlu ile ters düştü | Video 01.06.2022 | 23:47
SABAH gündeme getirmişti: Başkan Erdoğan ‘Babamızı kurtarın’ çağrısına cevapsız kalmadı! | Video 02:26
SABAH gündeme getirmişti: Başkan Erdoğan ‘Babamızı kurtarın’ çağrısına cevapsız kalmadı! | Video 01.06.2022 | 21:47
Emine Erdoğan: Büyük bir dönüşüme ihtiyacımız var | Video 02:25
Emine Erdoğan: Büyük bir dönüşüme ihtiyacımız var | Video 01.06.2022 | 21:21
Başkan Erdoğan: Pakistan’la ortak ticaret hedefimiz 6 milyar Dolar! | Video 17:18
Başkan Erdoğan: Pakistan'la ortak ticaret hedefimiz 6 milyar Dolar! | Video 01.06.2022 | 19:52
Emine Erdoğan: Büyük bir dönüşüme ihtiyacımız var | Video 02:15
Emine Erdoğan: Büyük bir dönüşüme ihtiyacımız var | Video 01.06.2022 | 18:36
SON DAKİKA: Kumburgaz’da otomobil durağa girdi! Çok sayıda sağlık ekibi bölgeye gönderildi... | Video 01:24
SON DAKİKA: Kumburgaz'da otomobil durağa girdi! Çok sayıda sağlık ekibi bölgeye gönderildi... | Video 01.06.2022 | 18:34
Son dakika: Pakistan Başbakanı Ankara’da! Başkan Erdoğan, Şahbaz Şerif’i resmi törenle karşılıyor | Video 01:26
Son dakika: Pakistan Başbakanı Ankara'da! Başkan Erdoğan, Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşılıyor | Video 01.06.2022 | 18:23
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar’dan F-16 mesajı | Video 01:55
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-16 mesajı | Video 01.06.2022 | 18:09
Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari: Keşmir konusunda Erdoğan her zaman yanımızda oldu | Video 13:23
Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari: "Keşmir konusunda Erdoğan her zaman yanımızda oldu" | Video 01.06.2022 | 16:51
Son Dakika: Pakistan Başbakanı Ankara’da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı | Video 09:19
Son Dakika: Pakistan Başbakanı Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı | Video 01.06.2022 | 16:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 53.TUBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, uzay vizyonu ile dalga geçenlere ateş püskürdü, "Bunlar İHA'larla da alay ediyorlardı. İHA'yı hatta SİHA'yı yaptık. Şimdi siparişleri yetiştiremiyoruz." dedi. Erdoğan, Türkiye'de darbelerin sadece siyaset kurumu ve milli iradeye yapılmadığını, gençlerin de geleceğinin karartıldığını ifade etti. Erdoğan, eğitimde bir dahaki yıl hayata geçecek yeni uygulamayı da duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA