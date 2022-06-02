Başkan Erdoğan: "İHA'larla da alay ediyordunuz, şimdi siparişleri yetiştiremiyoruz" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 53.TUBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, uzay vizyonu ile dalga geçenlere ateş püskürdü, "Bunlar İHA'larla da alay ediyorlardı. İHA'yı hatta SİHA'yı yaptık. Şimdi siparişleri yetiştiremiyoruz." dedi. Erdoğan, Türkiye'de darbelerin sadece siyaset kurumu ve milli iradeye yapılmadığını, gençlerin de geleceğinin karartıldığını ifade etti. Erdoğan, eğitimde bir dahaki yıl hayata geçecek yeni uygulamayı da duyurdu.