Başkan Erdoğan İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de masum sivilleri katleden İsrail'in tahammül sınırlarını aştığını belirten Başkan Erdoğan, "Terör devleti olan İsrail, Filistinli kardeşlerimize yönelik tam anlamıyla soykırım politikası uygulamaktadır. Bu katliamcılarının uluslararası hukuk önünde de hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz, yapacağız." ifadelerini kullandı.
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