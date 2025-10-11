Başkan Erdoğan: "İsrail attığı imzanın arkasında durmalıdır" | Video
AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Türkiye'nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir. Gazze'de iki yıldır süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır. İsrail attığı imzanın arkasında durmalı. Bölgeyle, vatandaşlarının da güvenliğine tehdit oluşturan saldırgan politikalarına son vermeli" ifadelerine yer verdi.
