Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından alınan kararları açıkladı! İşte, Kabine Toplantısı sonucu ve kararları
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Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından alınan yeni koronavirüs kısıtlaması tedbirleri kararlarını açıkladı! İşte, Kabine Toplantısı sonucu alınan 81 ilde 2021 Ramamaz ayı boyunca da da uygulanacak o kısıtlama kararları...