Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından alınan kararları açıkladı! İşte, Kabine Toplantısı sonucu ve kararları

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından alınan yeni koronavirüs kısıtlaması tedbirleri kararlarını açıkladı! İşte, Kabine Toplantısı sonucu alınan 81 ilde 2021 Ramamaz ayı boyunca da da uygulanacak o kısıtlama kararları...