Video Haber Başkan Erdoğan Kayseri'de açıkladı! Emeklilere müjde geldi | Video
Başkan Erdoğan Kayseri'de açıkladı! Emeklilere müjde geldi | Video

Başkan Erdoğan Kayseri'de açıkladı! Emeklilere müjde geldi | Video

21.03.2024 | 14:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Enflasyonla mücadeleyi dile getiren Başkan Erdoğan, "En büyük mücadeleyi enflasyona ve hayat pahalılığını köpürten anlayışa karşı veriyoruz. Çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve küçük esnafımızın gelirlerini yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlıyız. Ama bu mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağız. Bunu da öyle yalan yanlış rakamlarla kimseyi kandırarak değil, çalışarak, üreterek, pastayı daha da büyüterek yapacağız. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek." ifadelerini kullandı.

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