Başkan Erdoğan, Semerkant'ta ağaç dikti | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant’ta liderler ile ağaç dikme törenine katıldı.
Başkan Erdoğan'ın, yarın Zirve Oturumuna hitap etmesi ve ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin ardından New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etmesi planlanıyor.