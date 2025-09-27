Başkan Erdoğan: "Sumud Filosu'na selam gönderiyoruz" | Video

Bosphorus Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan uluslararası sistemi eleştirdi. "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra galipler eliyle kurulan düzen işlevliğiyle birlikte itibarını da yitirmiştir." diyen Erdoğan, "Gazze'deki meseleyi Hamas parantezine indirgeyenler kazın ayağının hiç de öyle olmadığının yavaş yavaş farkına varıyor."ifadelerine yer verdi.