Başkan Erdoğan Yunanistan'da | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Atina Elefterios Venizelos Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Yunan yetkililer tarafından karşılandı. Erdoğan, daha sonra Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığına hareket etti. Başkan Erdoğan, Sakellaropoulou ile görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya gelecek. Başkan Erdoğan ve Miçotakis, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısına katılacak.

İlgili bakanların iştirakleriyle düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. Ziyaret çerçevesinde ayrıca ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye matuf çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde yer alıyor.

Başkan Erdoğan ve Miçotakis'in görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan'a Yunanistan ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.