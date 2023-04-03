Başkan Erdoğan'dan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'e tepki: "Haddini bileceksin" | Video

Dün katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'e sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır. Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin? Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin." dedi.