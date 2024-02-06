Video Haber Başkan Erdoğan'dan asrın felaketi mesajı | Video
Başkan Erdoğan'dan asrın felaketi mesajı | Video

Başkan Erdoğan'dan asrın felaketi mesajı | Video

06.02.2024 | 07:54

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan, kullanılamaz hale gelen her bir vatandaşı güvenli bir yuva sahibi yapana kadar çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Başkan Erdoğan, "Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur." dedi.

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