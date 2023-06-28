Başkan Erdoğan'dan depremzede aileye bayram tebriği: Daha çok çalışacağız | Video

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konteynerde kalan depremzedelerle bayramlaştı. Bakan Yerlikaya, depremzede aileyi Başkan Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Ailenin bayramını tebrik eden Başkan Erdoğan, "Daha çok çalışacağız" dedi.