Başkan Erdoğan'dan gençlere müjde! Başvurular bugün başladı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen E-İnsan Programı'nda açıklamalarda bulundu. Burada gençlere bir müjde veren Başkan Erdoğan, ulusal staj programına başvuruların bugün itibarıyla başladığını duyurdu.