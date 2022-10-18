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Başkan Erdoğan'dan gençlere müjde! Başvurular bugün başladı | Video 18.10.2022 | 14:42
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Mehmet Barlas | Küresel tetikçi Miçotakis'e Erdoğan'da dayanamadı 18.10.2022 | 14:27
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FETÖ’ye “Gazi Turgut Aslan” operasyonu: 59 ilde 543 gözaltı | Video 18.10.2022 | 13:16
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İbrahim Kalın: "Yunanistan hata yapıyor" | Video 18.10.2022 | 12:51
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Rus savaş uçağının düşme anı ortaya çıktı | Video 17.10.2022 | 23:11
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Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine şok operasyon | Video 17.10.2022 | 19:49
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Hilal Kaplan | Eğitime dair doğru sandığımız yanlışlar 17.10.2022 | 16:23
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Kerem Alkin | IMF: "Henüz en kötüsü yaşanmadı" 17.10.2022 | 15:57
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Hasan Basri Yalçın | Yunanistan'ı soğukkanlılıkla ele almak 17.10.2022 | 15:55
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Mehmet Barlas | Maden faciası tüm yönleriyle araştırılmalı 17.10.2022 | 15:51
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TOGG ne kadar olacak? Bakan Varank'tan TOGG fiyatı açıklaması | Video 17.10.2022 | 13:29
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MHP Lideri Bahçeli'den Konya'da önemli açıklamalar | Video 16.10.2022 | 17:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen E-İnsan Programı'nda açıklamalarda bulundu. Burada gençlere bir müjde veren Başkan Erdoğan, ulusal staj programına başvuruların bugün itibarıyla başladığını duyurdu.