Video Haber Başkan Erdoğan'dan gençlere müjde! Başvurular bugün başladı | Video
Başkan Erdoğan'dan gençlere müjde! Başvurular bugün başladı | Video

Başkan Erdoğan'dan gençlere müjde! Başvurular bugün başladı | Video

18.10.2022 | 14:42

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen E-İnsan Programı'nda açıklamalarda bulundu. Burada gençlere bir müjde veren Başkan Erdoğan, ulusal staj programına başvuruların bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

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