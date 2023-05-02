Başkan Erdoğan'dan Konya'da önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da katıldığı toplu açılış töreninde yeni bir müjde verdi. Terörden temizlenen bölgelerde yeni petrol rezervinin keşfedildiğini duyuran Başkan Erdoğan, "Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip." dedi. Başkan Erdoğan, keşfi yapılan petrol kuyusuna teröristlerin şehit ettiği öğretmen Aybüke Yalçın'ın adını verdiklerini bildirdi.