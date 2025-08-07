Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Başbakanı ile ortak basın toplantısında konuştu. Senegal'in Filistin halkına verdiği desteği takdirle karşıladığını vurgulyan Başkan Erdoğan, "Gazze'de soykırım son bulana dek, masum çocukları açlığa ve ölüme mahkum edenler hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir" dedi.