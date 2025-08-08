Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Kolay olanı değil zor olanı seçtik. Elimizi taşın altına koyduk. Türkiye'nin ekonomik ticari üretimine güç kattık. Pısırık davranmıyoruz." ifadelerinde bulunurken, Türkiye ekonomisinin farklı bir lige yükseldiğinin altını çizdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye'de bu hafta yeni bir evreye geçildi. TBMM'de bir komisyon kuruldu ve Türk siyaseti psikolojik bir eşiği daha aştı." dedi.