Başkan Erdoğan'dan Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama: "Olayı istismar etmek insani değildir" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanındaki istek parça olayında çıkan tartışma sonucunda öldürülen Müzisyen Onur Şener ile ilgili olarak, "Hünharca katledilen müzisyen bir kardeşimizin acısını istismar etmek, bunun üzerinden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir, ne de vicdanidir. Bu sevgili eşine yapılmış bir zulümdür. Maktulün sevdiğini yaralayan fevri davranışlardan uzak duracağız." ifadelerini kullandı.