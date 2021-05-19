Başkan Erdoğan'dan petrol ve doğal gaz müjdesi: Bunların haberini alırsanız şaşmayın | Video
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Bugün gençlerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli bir müjdeyi de verdi. Geçmiş dönemlerde bir tane dahi sondaj gemisi alınamadığını vurgulayan Erdoğan, kendi dönemlerinde sondaj ve sismik araştırma gemileri alındığını belirtti ve "Şimdi de inşallah güzel müjdeler de alıyoruz, bu müjdelerle beraber de yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşmayın" ifadelerini kullandı.