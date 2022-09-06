Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: "Bir gece ansızın gidebiliriz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Ege'deki provokatif hamlelerine değinen Başkan Erdoğan, "Kilit atma konusunda hassasiyetimiz kararlılıla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz." ifadelerini kullandı.