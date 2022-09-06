Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: "Bir gece ansızın gidebiliriz" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:40
03:32
00:25
Yakalanan PKK'lının HDP bağı ifadeden çıktı | Video 06.09.2022 | 10:07
00:41
Kılık değiştiren kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı | Video 06.09.2022 | 09:54
01:00
30:27
09:32
Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Macron'un açıklamaları talihsiz | Video 05.09.2022 | 20:58
01:29
00:29
Aydınlı öğrenciler Türkiye birincisi oldu | Video 05.09.2022 | 18:28
00:29
Milli Savunma Bakanı Akar, Polonyalı mevkidaşı Blaszczak ile görüştü | Video 05.09.2022 | 16:02
02:55
Haşmet Babaoğlu | Ciddiyetsizlik mi? Bence durum ciddi... 05.09.2022 | 15:43
04:18
Melih Altınok | Geçti o günler cancağızım 05.09.2022 | 15:40
04:16
Mehmet Barlas | Yunanistan ateşle oynuyor 05.09.2022 | 15:37
09:52
Millet İttifakı’nda "HDP’ye bakanlık vaadi" kriz yarattı | Video 05.09.2022 | 12:55
02:10
01:47
00:29
11:06
EYT'de doğru bilinen yanlışlar! Kimler EYT'li olabilir? | Video 05.09.2022 | 10:53
11:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Ege'deki provokatif hamlelerine değinen Başkan Erdoğan, "Kilit atma konusunda hassasiyetimiz kararlılıla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz." ifadelerini kullandı.