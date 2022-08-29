Başkan Erdoğan'ın çocuklarla olan diyaloğu gülümsetti | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afyonkarahisar'da Büyük Zafer'in 100. yılı kapsamında katıldığı etkinlikte çocuklarla arasında geçen diyalog dikkat çekti. Toplu açılış töreninde kurdele kesmek için sahneye çıkan çocuklar, karşılarında Erdoğan'ı görünce sevince boğuldu. Erdoğan'ın çocuklara yönelik, "Bu makasları bugünün hatırasına eve götüreceğiz. Kızlar siz de çeyizinize koyacaksınız" sözleri töreni takip edenleri gülümsetti.