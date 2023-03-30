Bayraktar Kızılelma kritik testi de başarıyla geçti: 20 bin feette nefes kesen görüntüler | Video

Baykar tarafından yerli imkankanlarla geliştirilen Bayraktar Kızılelma Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı. Üçüncü uçuşunu gerçekleştiren Kızıelmaya'ya gökyüzünde Akıncı da eşlik etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yönetimindeki uçuş 20 bin feet irtifada gerçekleşti.