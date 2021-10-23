Beyoğlu’nda restorandaki silahlı saldırı kamerada: 1 ölü, 1’i çocuk 5 yaralı | Video

Beyoğlu’nda lüks otomobille restorana düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 1 kişinin öldüğü, 1’i kız çocuğu 3’ü ağır toplamda 5 kişinin yaralandığı o dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin saldırganı tespit ettiği olayla ilgili yaşanan görüntülerde, vatandaşlar yemek yediği esnada silahlı saldırı düzenleniyor ve ortalık bir anda karışıyor. Sağlık ekipleri ise ağır yaralıya yerde kalp masajı yapıyor.