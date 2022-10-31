Bingöl’de PKK temizliği! Eren Abluka Sonbahar-Kış 7 operasyonu başladı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul Havalimanı 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu ağırladı | Video 30.10.2022 | 12:02
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TOGG heyecanı Türkiye'yi sardı! İşte TOGG hakkında tüm detaylar | Video 30.10.2022 | 10:53
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlanıyor | Video 29.10.2022 | 22:15
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Başkan Erdoğan'dan Togg Gemlik Kampüsü açılışında önemli açıklamalar | Video 29.10.2022 | 20:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde | Video 29.10.2022 | 18:42
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Ukrayna ile Rusya arasında esir takası: 102 kişi serbest bırakıldı | Video 29.10.2022 | 18:28
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl ilinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 (Bingöl-Genç-Doğanlı) Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu” başlatıldı.