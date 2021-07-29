Bodrum’daki yangın otele sıçradı! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı! | Video
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Bodrum’daki yangın otele sıçradı. Güvercinlik’te bir otel yangın nedeniyle tahliye ediliyor. A Haber muhabiri olay yerinden aktardı. İşte detaylar…