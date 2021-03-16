Video Haber Bosna Hersek heyeti Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı | Video

Bosna Hersek heyeti Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı | Video

Bosna Hersek heyeti Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı | Video
16.03.2021 | 16:24

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini resmi törenle karşıladı.

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