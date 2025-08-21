Bursa'da tekel bayisine silahlı saldırı | Video 21.08.2025 | 08:42 Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekel bayisine araçtan silahlı saldırı düzenlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 04.00 sıralarında İnegöl'ün Osmaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekel bayiinde meydana geldi. Henüz kimliği veya kimlikleri belirlenemeyen şahıslar, plakası belirlenemeyen araçla işyerinin önüne geldiler. Araçtaki şahıslardan biri tekel bayisine defalarca ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler işyerinin camlarına isabet etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, işyerinde detaylı inceleme yaparken diğer ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.