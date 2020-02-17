Video Haber Bütçe, Ocak 2020'de fazla verdi | Video

Bütçe, Ocak 2020'de fazla verdi | Video

Bütçe, Ocak 2020'de fazla verdi | Video
17.02.2020 | 12:57

Hazine, Merkez Yönetim Bütçesi verilerini açıkladı. Buna göre bütçe, ocak ayında 21.5 milyar TL verdi. Önceki dönemde 30.8 açık verilmişti. Faiz dışı fazla ise ocak ayında 34.2 milyar TL oldu.

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