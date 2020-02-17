Bütçe, Ocak 2020'de fazla verdi | Video
Hazine, Merkez Yönetim Bütçesi verilerini açıkladı. Buna göre bütçe, ocak ayında 21.5 milyar TL verdi. Önceki dönemde 30.8 açık verilmişti. Faiz dışı fazla ise ocak ayında 34.2 milyar TL oldu.
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