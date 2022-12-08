Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması | Video
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EYT son dakika haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenlemede "EYT yaş sınırı, şartı olacak mı?" sorusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasıyla netleşiyor. Bakan Bilgin EYT yasası ile ilgili yaş sınırı konusunda gelen soruyu TBMM'ye girdiği sırada cevaplarken "İçerde Genel Kurul'da açıklayacağım" yanıtını vermişti. Bakan Vedat Bilgin an itibarıyla TBMM'de konuşuyor. Bakan Bilgin, konuşması sırasında sözleşmeli personel düzenlemesi, geçici işçi sorunu ve asgari ücret ile ilgili de önemli bilgiler verdi. İşte EYT'de son durum ve detaylar...