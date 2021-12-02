Video Haber Çavuşoğlu, AGİT 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı | Video
Çavuşoğlu, AGİT 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı | Video

Çavuşoğlu, AGİT 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı | Video

02.12.2021 | 14:29

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Ukrayna’daki kriz de diplomasi yöntemiyle çözülmeli. Bu çerçevede Minsk Anlaşması ve uluslararası hukuk son derece önemli" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in ev sahipliğinde başkent Stockholm'de düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada küresel güvenlik durumunun 1975'te Helsinki Nihai Senedi'nin imzalanmasından bu yana çok değiştiğini ifade ederek, "Güvenlik de artık daha küresel hale geldi. Terörizm organize suç, yabancı düşmanlığı ve düzensiz göç artık her yerde. Bütün bunların karşısında Helsinki Nihai Senedi 50'nci yılını kutlarken, halen güncelliğini korumakta" dedi.

"İŞ BİRLİĞİNİ ARTTIRMALIYIZ"
AGİT'in şu anda 1975'lerdeki işbirliği döneminin çok daha farklı bir aşamasında olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Bu işbirliği duygusunu aramızdaki güven eksikliğini çözerek daha da artırmalıyız. Bu doğrultuda AGİT coğrafyasındaki güvenlikle ilgili sorunlara değinmeliyiz" ifadesini kullandı.

"UKRAYNA'DAKİ KRİZ DİPLOMASİ YÖNTEMİYLE ÇÖZÜLMELİ"
Güney Kafkasya'da kalıcı barışın oluşturulmasıyla ilgili olarak yeni bir fırsat penceresi açıldığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Minsk Grubu aynı zamanda grubun yeni üyelerinin katkılarıyla da yeni gerçeğe bağlı olarak bir çözüm üzerinde çalışıyor. Ukrayna'daki kriz de diplomasi yöntemiyle çözülmeli. Bu çerçevede Minsk Anlaşması ve uluslararası hukuk son derece önemli. Kırım'ın yasadışı ilhakını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Tabi ki Kırım Tatarlarına karşı uygulanan insan hakları ihlallerinin de ne kadar endişe verici olduğunu dikkate getirmek istiyoruz. Gürcistan ve Moldova'da da kalıcı bir çözümün bulunması ve barışın tesisi için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Aynı zamanda güvenlikle ilgili olarak da sonuç odaklı bir yaklaşım benimsemeliyiz. Bu çerçevede Finlandiya ve İsviçre ile birlikte eş başkanlığını yürüttüğümüz bu arabuluculuk ortamını da kullanmalıyız" şeklinde konuştu.

"ZAMANINDA OY BİRLİĞİ İLE ÜZERİNDE ANLAŞTIĞIMIZ KURALLAR İHLAL EDİLİYOR"
Dünyada son derece önemli üç tehditten bahsetmek istediğini dile getiren Çavuşoğlu, "Öncelikle yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı farklı AGİT ülkelerinde devam ediyor. Bütün bunlara gözümüzü kapatamayız. Bunlar çok tehlikeli eğilimler. İkinci olarak da bizim zamanında oy birliği ile üzerinde anlaştığımız kurallar ihlal ediliyor ve terör ile ilişkili bazı gruplar destekleniyor. Bu tabii ki herhangi bir şekilde 1992 Helsinki belgesinin ruhuna uyumuyor ve bunları ihlal ediyor" dedi.

AGİT'in bu coğrafyada barış ve güvenlik konusunda çok daha önemli bir rol oynayabileceğini inandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu sebeple de aktif bir biçimde misyonlarına katılımda bulunuyoruz. Aynı zamanda Ukrayna'daki özel gözlem misyonuna da katılıyoruz. Bu çerçevede iş birliği ruhumuzu yeniden canlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. 1975 ruhunu tam potansiyelimizi yansıtmak için yeniden değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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