Çekmeköy'deki kaza anı araç içi kamerasına yansıdı
İstanbul Çekmeköy’de trafikte başlayan tartışma, faciayla sonuçlandı. İddiaya göre sinir krizi geçiren İETT şoförü, otobüsü öfkelendiği motosiklet sürücüsünün üzerine sürmek istediği sırada araç kontrolden çıktı.
