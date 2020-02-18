Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor mu? | Video
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündeminin günlerdir konuştuğu olaylardan biri. Aşkın tarafları Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın Atina'da görüntülenmesinin ardından belgelenen dedikodu aylar öncesinde ortaya atılmıştı. Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli'den ayrılığının ardından sürpriz bir şekilde Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlaması ile Defne Samyeli'den ihanet açıklaması gelmişti. Cem Yılmaz ile 1.5 yıl birliktelik yaşayan Defne Samyeli'yi üzecek bir haber daha magazin gündemine bomba gibi düştü. Gelen bilgilere göre hızlı aşıklar Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın evilik hazırlığı yaptıkları iddia edildi. Peki Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor mu?
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