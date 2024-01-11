CHP PM toplantısı gerginlik | Video
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'nde yerel seçimler için adayların belirlendiği toplantıda gerginlik çıktı. CHP Mersin Milletvekili Ufuk Çakır, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a bağırarak salonu terk etti.
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