Video Haber CHP'deki rüşvet skandalın Kadıköy'den Maltepe'ye sıçradı! İşte operasyon anları | Video
CHP'deki rüşvet skandalın Kadıköy'den Maltepe'ye sıçradı! İşte operasyon anları | Video

CHP'deki rüşvet skandalın Kadıköy'den Maltepe'ye sıçradı! İşte operasyon anları | Video

20.05.2022 | 10:27

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CHP'li belediyelerdeki rüşvet skandalları büyüyor. İstanbul'da Maltepe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Maltepe eski Belediye Başkan Yardımcıları Haydar B. ve Melih M.'nin yanısıra eski zabıta müdürü Ahmet İmamoğlu ve eski başkan yardımcısı Ömer Ekşioğlu olduğu iddia edildi. Diğer yandan CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen 'tarifeli rüşvet ağı' operasyonuyla ortaya çıkarılan Sağlam Arkadaş Suç Örgütü'nde çözülmeler başladı.

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