CHP'li başkan ve kardeşi başhekim yardımcısına saldırdı! O anlar kamerada | Video
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde başhekim yardımcısına saldırdıkları için gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi serbest bırakıldı. Olay anı kameraya yansıdı..
Çevredekilerin araya girmesiyle götürülen Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan, Karakoç'lardan şikayetçi oldu. Yapılan defin işlemlerinin ardından Ethem ve Yusuf Karakoç polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şahıs serbest bırakıldı.