CHP'li Edremit Belediyesi'nden skandal saygısızlık... Türk kadınını zincire vurdular!
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Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla törende Türk kadının zincire vurulması sonrası Balıkesir valiliği soruşturma başlattı.