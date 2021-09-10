Video Haber CHP'li Edremit Belediyesi'nden skandal saygısızlık... Türk kadınını zincire vurdular!

CHP'li Edremit Belediyesi'nden skandal saygısızlık... Türk kadınını zincire vurdular!

CHP'li Edremit Belediyesi'nden skandal saygısızlık... Türk kadınını zincire vurdular!
10.09.2021 | 11:29

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Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla törende Türk kadının zincire vurulması sonrası Balıkesir valiliği soruşturma başlattı.

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