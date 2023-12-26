CHP'nin şehit cenazesine gönderdiği çelengi parçaladılar: "Burada ne işi var! Kaldırın bunu" | Video
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın naaşı memleketi Malatya'ya getirildi. Cenaze töreni öncesi CHP tarafından gönderilen çelenge tepki gösteren vatandaşlar "Burada ne işi var! Kaldırın bunu" diyerek çelengi parçalayıp yere attı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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