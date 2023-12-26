Video Haber CHP'nin şehit cenazesine gönderdiği çelengi parçaladılar: "Burada ne işi var! Kaldırın bunu" | Video
CHP'nin şehit cenazesine gönderdiği çelengi parçaladılar:

CHP'nin şehit cenazesine gönderdiği çelengi parçaladılar: "Burada ne işi var! Kaldırın bunu" | Video

26.12.2023 | 12:31

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın naaşı memleketi Malatya'ya getirildi. Cenaze töreni öncesi CHP tarafından gönderilen çelenge tepki gösteren vatandaşlar "Burada ne işi var! Kaldırın bunu" diyerek çelengi parçalayıp yere attı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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