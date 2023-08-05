Video Haber Çin’de sel: 10 ölü, 18 kayıp | Video
Çin’de sel: 10 ölü, 18 kayıp | Video

Çin’de sel: 10 ölü, 18 kayıp | Video

05.08.2023 | 20:19

Çin’in Hebei eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 10 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayboldu.

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