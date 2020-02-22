Cüce olduğu için dalga geçilen çocuk "ölmek istiyorum" dedi, ünlülerden destek yağdı! | Video

Avustralya'da yaşayan 9 yaşındaki akondroplazi hastası çocuk kendisiyle dalga geçildiği ve aşağılandığı için "ölmek istiyorum" diyerek ağladı. Çocuğun bu videosundan sonra sosyal medyada ünlülerden küçük çocuğa destek yağdı! Halk arasında ‘cücelik’ olarak bilinen akondroplazi hastalığına sahip Bayles’in çekilen videoda ‘Ölmek istiyorum’ dediği duyuluyordu.Hollywood’un ünlü isimleri de fenomen olan Bayles için video mesaj yayınladı. Amerikalı aktör Hugh Jackman videolu mesajında, “Sandığından daha güçlüsün dostum. Ne olursa olsun benim bir arkadaşımsın. Kabadayılık iyi bir şey değil. Hayat yeterince zor. Böyle bir durumla karşı karşıya olan herkes bir savaş içerisinde. Lütfen nazik olalım” ifadelerini kullandı.