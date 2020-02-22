Video Haber Cüce olduğu için dalga geçilen çocuk "ölmek istiyorum" dedi, ünlülerden destek yağdı! | Video

Cüce olduğu için dalga geçilen çocuk "ölmek istiyorum" dedi, ünlülerden destek yağdı! | Video

Cüce olduğu için dalga geçilen çocuk
22.02.2020 | 12:46

Avustralya'da yaşayan 9 yaşındaki akondroplazi hastası çocuk kendisiyle dalga geçildiği ve aşağılandığı için "ölmek istiyorum" diyerek ağladı. Çocuğun bu videosundan sonra sosyal medyada ünlülerden küçük çocuğa destek yağdı! Halk arasında ‘cücelik’ olarak bilinen akondroplazi hastalığına sahip Bayles’in çekilen videoda ‘Ölmek istiyorum’ dediği duyuluyordu.Hollywood’un ünlü isimleri de fenomen olan Bayles için video mesaj yayınladı. Amerikalı aktör Hugh Jackman videolu mesajında, “Sandığından daha güçlüsün dostum. Ne olursa olsun benim bir arkadaşımsın. Kabadayılık iyi bir şey değil. Hayat yeterince zor. Böyle bir durumla karşı karşıya olan herkes bir savaş içerisinde. Lütfen nazik olalım” ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cüce olduğu için dalga geçilen çocuk ölmek istiyorum dedi, ünlülerden destek yağdı! | Video 02:20
Cüce olduğu için dalga geçilen çocuk "ölmek istiyorum" dedi, ünlülerden destek yağdı! | Video 22.02.2020 | 12:46
Metroda duraktan durağa bilgi yarışması eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı | Video 00:50
Metroda duraktan durağa bilgi yarışması eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı | Video 22.02.2020 | 12:11
Atakan Kayalar'ın 3 yıl önce yüklediği videoda Enes Batur benim en büyük hayranımdır dediği ortaya çıktı! | Video 00:50
Atakan Kayalar'ın 3 yıl önce yüklediği videoda "Enes Batur benim en büyük hayranımdır" dediği ortaya çıktı! | Video 22.02.2020 | 12:01
Almanya'daki ırkçı terör saldırısından kurtuldu, Müslüman oldu | Video 00:19
Almanya'daki ırkçı terör saldırısından kurtuldu, Müslüman oldu | Video 22.02.2020 | 11:56
30 yıllık emekli özel harekatçı yaşadığı çatışmaları anlattı! Düşman içimizdeki FETÖ'cülerdi| Video 06:38
30 yıllık emekli özel harekatçı yaşadığı çatışmaları anlattı! "Düşman içimizdeki FETÖ'cülerdi"| Video 22.02.2020 | 11:10
Faytoncuların ekmek isyanı! İBB ve Adalar Belediyesi sözünü tutmadı | Video 01:22
Faytoncuların ekmek isyanı! İBB ve Adalar Belediyesi sözünü tutmadı | Video 22.02.2020 | 10:53
TUİK verilerine göre İstanbul nüfusunun yarısı Sivaslı | Video 01:47
TUİK verilerine göre İstanbul nüfusunun yarısı Sivaslı | Video 22.02.2020 | 10:45
Son dakika: Atakan Kayalar'ın yeni videosu yine gündem oldu! Gaipten sesler duyuyorum | Video 00:52
Son dakika: Atakan Kayalar'ın yeni videosu yine gündem oldu! "Gaipten sesler duyuyorum" | Video 22.02.2020 | 10:32
Son dakika: Aksaray'da feci kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona minibüs çarptı: 13 yaralı | Video 03:35
Son dakika: Aksaray'da feci kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona minibüs çarptı: 13 yaralı | Video 22.02.2020 | 10:24
BBC Türkçe'nin yalanı ortaya çıktı! İşte geçinemeyen kadının gerçek hali | Video 00:29
BBC Türkçe'nin yalanı ortaya çıktı! İşte "geçinemeyen" kadının gerçek hali | Video 21.02.2020 | 22:45
HDP önündeki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı | Video 03:16
HDP önündeki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı | Video 21.02.2020 | 18:13
Son dakika! Küçük felsefeci Atakan Kayalar'dan yeni şok açıklama Gaipten sesler duyduğum anda... | Video 00:52
Son dakika! Küçük felsefeci Atakan Kayalar'dan yeni şok açıklama "Gaipten sesler duyduğum anda..." | Video 21.02.2020 | 18:53
'Büyük veriyi iyi işleyen dünyada ses getirir' | Video 20:05
'Büyük veriyi iyi işleyen dünyada ses getirir' | Video 21.02.2020 | 17:57
İstanbul’da düğün konvoyu terörüne 10 gözaltı | Video 04:37
İstanbul’da düğün konvoyu terörüne 10 gözaltı | Video 21.02.2020 | 17:26
Ölümcül Koronavirüs salgını Küresel ekonomiyi ve Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek | Video 10:05
Ölümcül Koronavirüs salgını Küresel ekonomiyi ve Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek | Video 21.02.2020 | 16:12
Vuhan'da koronavirüsü nedeniyle evlerine hapsolan vatandaşlar paralarını uçak yapıp camdan attı | Video 00:29
Vuhan'da koronavirüsü nedeniyle evlerine hapsolan vatandaşlar paralarını uçak yapıp camdan attı | Video 21.02.2020 | 16:38
Son dakika: Pegasus uçağının kara kutusu deşifre edildi! 02:30
Son dakika: Pegasus uçağının kara kutusu deşifre edildi! 21.02.2020 | 16:36
Son dakika! Ceren Damar cinayetinde katilin avukatlarından tepki çeken skandal savunma | Video 05:40
Son dakika! Ceren Damar cinayetinde katilin avukatlarından tepki çeken skandal savunma | Video 21.02.2020 | 16:21
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan sınırlarımıza dayanan ölümcül koronavirüs salgını açıklaması | Video 10:53
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan sınırlarımıza dayanan ölümcül koronavirüs salgını açıklaması | Video 21.02.2020 | 16:26
Son dakika! Türkiye'yi sarsan Ceren Damar cinayetinde katilin cezası belli oldu | Video 04:23
Son dakika! Türkiye'yi sarsan Ceren Damar cinayetinde katilin cezası belli oldu | Video 21.02.2020 | 16:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN