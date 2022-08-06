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OTOMATİK OYNAT
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesini ziyaret etti | Video 07.08.2022 | 00:22
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İstanbul, Ankara ve İzmir'de halk ekmeğe zam! | Video 06.08.2022 | 21:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Takımı'nı ziyaret etti | Video 06.08.2022 | 20:42
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG aracını kullandı | Video 06.08.2022 | 19:29
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03:05
Salih Tuna | O Abdülhamid'in kimse peşinden gitmez 06.08.2022 | 15:56
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Engin Ardıç | Kafayı aşıyla bozanlar 06.08.2022 | 15:52
03:58
Burhanettin Duran | Soçi görüşmesi neden önemli? 06.08.2022 | 15:49
01:53
Mehmet Barlas | KPSS'de paralel devlet parmağı mı var? 06.08.2022 | 15:46
03:15
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, Dersim'le de helalleşir mi? 06.08.2022 | 15:43
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1 milyon 455 bin erkeğe kadına şiddetle mücadele eğitimi | Video 06.08.2022 | 14:02
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Burhanettin Duran | İki boğaz ve büyük güç rekabetinin yeni dünyası 05.08.2022 | 15:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de kamp yapan Futsal Ampute A Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcular ve teknik heyet ile sohbet etti.