Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan çalışmalarını sürdüreceği Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti. Kabul basına kapalı olarak saat 13.40'da başladı.