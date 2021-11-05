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Cumhurbaşkanı Erdoğan Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını yaptı | Video 05.11.2021 | 23:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını yaptı | Video 05.11.2021 | 21:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.