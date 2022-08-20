Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüm hasadı yaptı | Video

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Toplu açılış töreni ve 2022 yılı kuru üzüm fiyatını açıklamak üzere Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting öncesi helikopterle indiği Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndan Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde bir üzüm bağına giderek üreticilerle buluştu.