Video Haber Cumhurbaşkanlığı seçimleri dünyanın gündeminde! 'ABD'nin 14 Mayıs planı ne?' Dikkat çeken açıklamalar... | Video
Cumhurbaşkanlığı seçimleri dünyanın gündeminde! 'ABD'nin 14 Mayıs planı ne?' Dikkat çeken açıklamalar... | Video

Cumhurbaşkanlığı seçimleri dünyanın gündeminde! 'ABD'nin 14 Mayıs planı ne?' Dikkat çeken açıklamalar... | Video

04.04.2023 | 15:20

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesinin perde arkasında ne var? 14 Mayıs seçimleri ile ilgili ABD'nin bir planı mı var? Jeff Flake'in ziyareti ve ABD'den Türkiye'deki seçimlere yönelik açıklamalarını Terör ve Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, a Haber ekranlarında değerlendirdi.

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