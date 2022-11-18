Video Haber DEİK Başkanı Nail Olpak SABAH TV'ye konuştu "Avrupa'nın yeni tedarik kaynağı Türkiye" | Video
DEİK Başkanı Nail Olpak SABAH TV'ye konuştu

DEİK Başkanı Nail Olpak SABAH TV'ye konuştu "Avrupa'nın yeni tedarik kaynağı Türkiye" | Video

18.11.2022 | 15:17

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DEİK Başkanı Nail Olpak SABAH TV’ye konuştu Avrupa’nın yeni tedarik kaynağı Türkiye | Video 02:13
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi SABAH Gazetesi'nin düzenlediği Hizmet İhracatı Zirvesi'ne katıldı. Olpak, TOGG ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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